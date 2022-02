Trasporto pubblico a Napoli

Morta donna investita da treno della Circumvesuviana a Vico Equense: corse sospese e ritardi Una donna di 57 anni è deceduta dopo essere stata investita da un treno della Circumvesuviana. De Gregorio (Eav): “Probabilmente un suicidio”

A cura di Pierluigi Frattasi

Morta una donna investita da un treno della Circumvesuviana in entrata nella stazione di Vico Equense oggi pomeriggio. Secondo le prime ricostruzione, la donna aveva 57 anni e sarebbe stata urtata mentre il treno stava effettuando la manovra di avvicinamento alla stazione. "Dalle prime informazioni – dichiara il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio – sembrerebbe che si tratti di un suicidio. Le mie condoglianze alla famiglia della vittima e la mia vicinanza al macchinista ed al capotreno, a cui ho subito telefonato, provati da una terribile sciagura". Sul posto sono arrivati subito le forze dell'ordine e il personale sanitario dell'ambulanza del 118. Nonostante il celere intervento dei soccorsi, però, per la 57enne non ci sarebbe stato nulla da fare.

La circolazione dei treni della Circumvesuviana, a causa dell'incidente ferroviario, è stata sospesa nella stazione di Vico Equense, per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso. Si sono quindi verificati rallentamenti nel trasporto ferroviario e corse saltate. Sul posto è arrivato il magistrato di turno incaricato dalla Procura della Repubblica. Soltanto nel tardo pomeriggio, una volta terminati gli accertamenti, le autorità che stanno indagando sulla vicenda, hanno autorizzato la rimozione della salma. Non è escluso che possano essere utilizzate eventuali immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della stazione, se disponibili, per ricostruire quanto accaduto, oltre alle testimonianze dei presenti che hanno eventualmente assistito all'incidente. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere informazioni più precise su quanto accaduto e sulla dinamica dell'incidente.