Mister Pella Pazzo, in centinaia per l’addio a Lorenzo, star di Tiktok morto a 40 anni A Casalnuovo i funerali di Lorenzo Della Femine, noto su TikTok come Mister Pella Pazzo: chiesa e strada gremite di persone.

A cura di Nico Falco

Un frame di uno dei video del funerale

Oggi a Casalnuovo i funerali di Lorenzo Della Femine, deceduto ieri ad Acerra a seguito di un malore. In centinaia si sono incontrati per l'ultimo saluto davanti alla parrocchia di Casalnuovo per l'addio al tiktoker 40enne, noto sul social come "Mister Pella Pazzo", che lascia la moglie e i tre figli piccoli. "Amatevi più che potete, la vita può togliervi tutto in un attimo", si legge su uno striscione affisso ai cancelli della chiesa.

I funerali di Lorenzo Della Femine a Casalnuovo

I funerali sono stati fissati per oggi, 3 ottobre, alle 19, nella parrocchia Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo, in provincia di Napoli, il comune dove Della Femine abitava. Sul posto, per questioni di ordine pubblico, sono presenti Polizia di Stato e Carabinieri; un dispositivo obbligatorio per circostanze di questo tipo: Mister Pella Pazzo aveva infatti un nutrito seguito su TikTok, dove contava oltre un milione di follower, e sugli altri social, ed era prevedibile una massiccia presenza per il giorno dei funerali.

L'area davanti alla chiesa si è rapidamente riempita, così come un ampio tratto di via Pigna: come si vede nei video che già stanno iniziando a circolare, moltissime persone hanno voluto testimoniare con la propria presenza l'affetto che avevano sviluppato per Della Femine e per la sua famiglia e la vicinanza alla moglie, Susy, e ai tre figli per la gravissima e improvvisa perdita.

Misterpellapazzo morto a 40 anni

La notizia del decesso di Lorenzo Della Femine aveva iniziato a circolare vorticosamente su Tiktok, rimbalzando su vari profili soprattutto grazie ai numerosi content creator napoletani con cui aveva avuto collaborazioni o semplici interazioni sul social cinese. Fonti qualificate hanno confermato a Fanpage.it che il tiktoker 40enne è deceduto nella clinica Villa dei Fiori di Acerra per arresto cardiocircolatorio.