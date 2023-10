Funerali di Mister Pella Pazzo, oggi l’addio al tiktoker napoletano Lorenzo Delle Femine a Casalnuovo di Napoli Si terranno alle ore 19 di oggi nella chiesa di Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo di Napoli i funerali di Mister Pella Pazzo, il tiktoker napoletano morto ieri sera dopo un improvviso malore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lorenzo Delle Femine

Si terranno oggi alle ore 19, alla chiesa Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo di Napoli, i funerali di Lorenzo Delle Femine, il tiktoker napoletano noto come Mister Pella Pazzo, scomparso a 40 anni a causa di un malore improvviso. Si attendono tantissime persone per dare l'ultimo saluto al noto tiktoker che vantava sulla piattaforma social cinese oltre un milione e mezzo di follower.

Fanpage.it nelle scorse ore, ha ricostruito i fatti: l'uomo non era in buone condizioni di salute da qualche giorno e si stava sottoponendo ad accertamenti. Tuttavia continuava ad interagire sui social. È poi però stato colto da un grave e improvviso malore e portato alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Lorenzo Delle Femine lascia una moglie e tre figli. Ieri sera i carabinieri che sono giunti sia in ospedale sia a Casalnuovo, dove viveva. In tanti, in queste ore, stanno ricordando con parole d'affetto il personaggio, sempre sullo stesso social network dove era diventato noto.

Tra questi anche l'attore Massimo Cerbone, volto noto di "Gomorra", dove interpretava ‘o Munaciello, e di "Mare Fuori", dove invece vestiva la parti di un poliziotto: «Ci siamo conosciuti sul set di Gomorra 5 – scrive Cerbone – Troppo presto per morire. Buon viaggio Misterpellapazzo».