Miss Italia 2022, le selezioni partono da Scampia: appuntamento nella Stazione della Metro Appuntamento il 31 agosto alle ore 21 presso la Stazione della Metropolitana di Scampia con Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto dalla pagina Facebook di Zeudi Di Palma

Miss Italia 2022 fa tappa a Scampia, dove il 31 agosto prossimo si terranno le selezioni delle giovani aspiranti miss della Campania. Appuntamento alle ore 21 presso la Stazione della Metropolitana di Scampia, dove sarà allestito il palco. Il grande evento si terrà quindi nel quartiere nord di Napoli, di cui è originaria la 19enne Zeudi Di Palma, incoronata Miss Italia 2021, il 15 febbraio scorso. L'edizione dello scorso anno, infatti, era slittata a causa della pandemia del Covid19. Sarà presente all'evento la stessa Zeudi, che l'ha fortemente voluto. La tappa 2022 a Scampia è stata realizzata grazie al contributo fondamentale della VIII Municipalità, presieduta da Nicola Nardella, che si è impegnata tutta – dai consiglieri alla giunta municipale – per raggiungere l'obiettivo.

Miss Italia 2022 nella Stazione Metro di Scampia

Grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni si è riusciti a trovare l'accordo per realizzare l'evento proprio nella stazione gestita da Eav e Anm. In campo anche il Comune di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi, l’Ufficio Tecnico Municipale, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine (Polizia Municipale, Polizia di Stato). Tra gli organizzatori Mariarosaria Marino. “Abbiamo fortemente voluto un evento che raccontasse la bellezza – spiega Nicola Nardella, presidente della Municipalità – I quartieri di Scampia, Piscinola, Chiaiano e Marianella sono prevalentemente questo, bellezza. Quando Zeudi conquistò la fascia di Miss Italia capii che finalmente questo fatto era sancito. Finalmente veniva raccontato un altro aspetto di questo territorio che troppo spesso viene rimosso. Oggi la Municipalità 8 si candida ad essere un luogo di sviluppo, che guarda ai giovani, ai grandi eventi, ai diritti sociali. La tappa di Miss Italia è il primo passo in un percorso che immaginiamo lungo e virtuoso”.

La vice-presidente Anna Distinto dichiara: “da tempo lottiamo per sdoganare l’associazione Scampia uguale Criminalità. In questi ultimi anni la Municipalità 8 si è distinta per l’impegno culturale e sociale profuso. Eventi e interventi volti alla riqualificazione di un territorio densamente abitato e dalle grandi possibilità. Portare Miss Italia qui, in queste strade è un forte simbolo di rilancio. A dimostrazione che il lavoro fatto e quello che continueremo a fare sta portando questo territorio sulla strada della rinascita”. Il Direttore dell’EAV, Luca Brancaccio, ringrazia la Regione Campania che, dopo un lungo iter tecnico/amministrativo, è riuscita a sbloccare i fondi per il ravvio dei lavori per la realizzazione della stazione di Scampia, oggi fiore all’occhiello della linea della Metropolitana di EAV ed è diventato anche luogo di aggregazione e di ambiente che si presta a tante manifestazioni culturali. La tappa di Miss Italia a Scampia, con a presenza di Zeudi di Palma, è una bella iniziativa che da lustro al territorio e ci proietta verso nuove sfide per garantire un TPL efficace ed efficiente.