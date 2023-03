“Mio figlio picchiato e derubato al centro storico di Napoli” la denuncia del consigliere Ragazzo di 25 anni rapinato ai Tribunali. L’appello del papà, Michele Tortora, presidente della commissione Sicurezza della Municipalità: “Più telecamere e poliziotti in strada”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Mio figlio picchiato e derubato in pieno centro storico a Napoli. Scaraventato a terra da due persone su un motorino e preso a schiaffi per rubargli il cellulare. Adesso basta, non se ne può più. Bisogna rafforzare subito le telecamere e il presidio delle forze dell'ordine. Siamo stanchi di tanta violenza". A parlare a Fanpage.it è Michele Tortora, consigliere municipale e presidente della commissione Sicurezza e Legalità della IV Municipalità di San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale.

La rapina sabato ai Tribunali

Sabato scorso, 18 marzo 2023, il figlio 25enne del consigliere municipale è stato derubato da due persone mentre si trovava a passeggiare da solo in piazza dei Gerolomini, nel cuore di via dei Tribunali e a pochi passi dal Duomo. L'aggressione è stata denunciata poi al Commissariato Decumani della Polizia di Stato. "Sabato scorso – racconta Tortora, che è impegnato in municipalità tutti i giorni a combattere contro le illegalità – purtroppo il malcapitato è stato mio figlio".

"Il ragazzo scaraventato a terra e derubato"

"Sabato pomeriggio – racconta Tortora – attorno alle 17,20, mio figlio stava passeggiando da solo in piazza dei Girolamini a Napoli, quando è stato avvicinato da due persone in motorino. I due l'hanno improvvisamente strattonato e scaraventato a terra, picchiandolo con degli schiaffi. Poi, dopo la colluttazione, gli hanno rubato il telefonino che aveva in tasca e si sono dati alla fuga. Al momento non erano presenti sul posto né polizia locale né altre forze dell'ordine. Ma abbiamo sporto regolare denuncia al Commissariato Decumani". Nella zona dove è avvenuta la rapina sono presenti diverse telecamere. Non è escluso, quindi, che le forze dell'ordine possano acquisire eventuali immagini riprese nei video per cercare di ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.

Tortora: "Servono più forze dell'ordine"

"Da anni – dice Tortora – mi batto per potenziare la video-sorveglianza nei quartieri di Napoli. Ho chiesto più volte alle autorità competenti di istallare telecamere al centro storico, dove tutti i giorni si verificano scippi e rapine a turisti e residenti"

"Nei prossimi giorni il centro storico sarà molto probabilmente invaso dai turisti in occasione del Maggio dei Monumenti. Chiederò al Comando della Polizia Locale e alla Prefettura di Napoli una maggiore sorveglianza di tutto il centro storico. Servono più forze dell'ordine che devono essere presenti tutta la settimana per contrastare l'illegalità, ma in particolare nel weekend".