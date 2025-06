video suggerito

Minorenne evaso a Bari, le ricerche a Napoli: era in carcere per omicidio e tentato omicidio di camorra Estese a Napoli le ricerche del 17enne scappato dal carcere minorile a Bari; era detenuto per reati collegati ad una faida di camorra nella periferia della città.

A cura di Nico Falco

Sono in corso anche a Napoli, tra città e provincia, le ricerche del 17enne che due giorni fa è evaso dal carcere minorile Fornelli di Bari, dove era detenuto per omicidio e tentato omicidio. Il giovanissimo, infatti, è originario di un quartiere periferico e non si esclude che possa essere tornato in zona, dove potrebbe avere degli appoggi: proviene da una famiglia già nota alle forze dell'ordine e i reati di cui è accusato sono inquadrati in una faida tra clan di camorra.

L'evasione dal carcere di Bari

Sulla fuga sono in corso indagini e sarebbero coinvolti anche alcuni altri giovani detenuti, che però avrebbero scelto di restare nella struttura. Il minorenne sarebbe riuscito a scappare dopo avere praticato un foro nel muro perimetrale della cella e si sarebbe calato usando delle lenzuola. Non è escluso che all'esterno del carcere di fosse qualcuno ad aspettarlo. In campo, per le ricerche, i Carabinieri e le altre forze di polizia; si indaga anche su possibili contatti con la malavita organizzata barese.

Le ricerche nella periferia di Napoli

Come da prassi, contemporaneamente ai pattugliamenti sono state presidiate le stazioni ferroviarie e dei mezzi pubblici. A distanza di due giorni, però, del ragazzo non c'è nessuna traccia. Il 17enne potrebbe essersi spostato in un luogo ritenuto sicuro, con l'appoggio di qualcuno che potrebbe averlo aiutato, ma è tutt'altro che remota la possibilità che sia subito tornato a Napoli, nel suo quartiere, dove potrebbe contare sull'aiuto dei familiari.

Il giovane era a Bari dal dicembre 2024, dopo essere finito in cella con l'accusa di avere ucciso un ragazzo di pochi anni più grande e di avere partecipato ad un tentato omicidio; entrambi gli episodi sarebbero inquadrabili in contrasti tra clan di camorra.