Minorenne alla guida del suv causa incidente mortale, a processo. Nell’auto c’erano 9 ragazzi

È stato disposto il giudizio immediato per la ragazza, da poco maggiorenne, che era alla guida del suv che, nel maggio scorso, si era ribaltato a San Prisco (Caserta), causando il decesso di un 25enne; all'epoca la ragazza, di San Nicola La Strada, era ancora minorenne e, naturalmente, non aveva conseguito la patente di guida. Il gip ha accolto la richiesta della Procura, il processo comincerà il prossimo 22 gennaio davanti al Tribunale per i Minori; parteciperanno anche i familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Vincenzo D'Angelo.

L'incidente mortale risale alla notte tra il 9 e il 10 maggio scorso; l'auto, un suv Mg, uscì di strada e si ribaltò all'altezza di una rotatoria di via Consiglio d'Europa. Dalle indagini, svolte dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica dei Minori di Napoli, era emerso che alla guida c'era la ragazza, che sarebbe diventata maggiorenne pochi giorni dopo, e che in quell'automobile viaggiavano nove giovani: Alessio Russo, la vittima, era seduto in braccio ad un amico sul sedile passeggero, sul sedile posteriore c'erano altri cinque giovani e un sesto era nel bagagliaio.

Tra le possibili cause dell'incidente, l'alta velocità: per gli inquirenti è infatti possibile che l'automobile sia arrivata troppo velocemente nella rotonda e che di conseguenza, visto anche il peso eccessivo, si sia ribaltata. Per Russo, residente nel comune di San Tammaro e figlio di un ex consigliere comunale, non ci fu nulla da fare: quando i soccorsi arrivarono era già deceduto, schiacciato; altri quattro giovani erano rimasti feriti ma per loro i sanitari avevano escluso il pericolo di vita.