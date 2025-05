Auto si ribalta nel Casertano: Alessio Russo muore a 26 anni, quattro feriti

video suggerito

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un giovane di 26 anni è morto, e altri quattro sono rimasti feriti, in un incidente stradale avvenuto nella notte a San Prisco, in provincia di Caserta; la vittima è Alessio Romano, della vicina San Tammaro, per lui i soccorsi si sono rivelati vani. Gli altri hanno riportato diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno avviato le indagini.

Al momento non è chiaro chi dei cinque giovani fosse alla guida; gli accertamenti avrebbero escluso il coinvolgimento di altri veicoli, non ci sarebbero state collisioni e nemmeno manovre brusche per evitare automobili o motociclette. L'automobile si è ribaltata all'altezza di una rotonda, secondo le ricostruzioni stava procedendo ad alta velocità; è possibile che sia andata a sbattere contro elementi stradali e che per questo abbia perso aderenza con l'asfalto. Russo è deceduto sul colpo per le ferite riportate, gli amici non sarebbero in pericolo di vita.