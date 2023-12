Minaccia la moglie col coltello, arrestato: le violenze cominciate oltre 20 anni fa Un 53enne è stato arrestato per violenze in famiglia a Grazzanise (Caserta); a chiamare i carabinieri la figlia 24enne, presente all’aggressione alla madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avrebbe messo a soqquadro la casa, avrebbe aggredito la moglie e le avrebbe anche puntato contro un coltello. L'aggressione è stata fermata dai carabinieri, allertati dalla figlia 24enne della coppia che, successivamente, ha rivelato di essere stata più volte anche lei vittima delle violenze del padre. A finire in manette un 53enne di Grazzanise; dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Successivamente, in fase di denuncia, le due donne hanno raccontato che non era la prima volta che accadevano episodi del genere in quella famiglia e che il 53enne già in passato aveva aggredito entrambe; le violenze contro la moglie sarebbero cominciate già all'inizio della loro relazione, quindi prima che nascesse la figlia, circa 25 anni fa, ma la 47enne non si era mai rivolta alle forze dell'ordine.

La vicenda si è svolta nell'abitazione dove vive la famiglia, nel comune del Casertano, e tutto sarebbe nato da una discussione banale; i toni si sarebbero alzati subito e la situazione sarebbe degenerata in pochi minuti sfociando nell'aggressione. La 24enne, che si trovava in casa in quel momento, ha così chiamato il 112 e chiesto aiuto ai militari, spiegando che il padre stava picchiando la madre per l'ennesima volta e che l'aveva minacciata con un coltello. I carabinieri hanno così raggiunto in pochi minuti l'appartamento, trovandovi i segni della lite, tra mobili e suppellettili rovesciati e distrutti. La donna, visibilmente scossa, era ancora in casa. E c'era anche l'uomo, che è stato bloccato e condotto in caserma per gli accertamenti e arrestato.