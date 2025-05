video suggerito

Minaccia i passanti armato di forbici: arrestato un 72enne a Battipaglia, in Cilento Un 72enne del posto fermato a Battipaglia mentre minacciava i passanti armato di forbici da cucina: denunciato per porto abusivo di arma bianca. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In giro per le strade di Battipaglia, in provincia di Salerno, minacciando i passanti e brandendo delle forbici: alla fine sono intervenuti gli agenti di polizia per fermarlo e disarmarlo. L'uomo è stato denunciato, a piede libero, per porto abusivo di arma bianca. Ignoti i motivi che abbiano spinto l'uomo a questo comportamento: indagano gli agenti della polizia locale di Battipaglia.

Tutto è accaduto questa mattina su via Giacumbi, a due passi dalla stazione ferroviaria di Battipaglia e della popolare piazzetta Aldo Moro. Qui, un 72enne del posto, brandendo delle forbici da cucina, ha iniziato a minacciare i passanti, terrorizzati. La polizia locale battipagliese, ricevuta la segnalazione, è accorsa sul posto: l'uomo è stato bloccato e disarmato. Le forbici da cucina sono state sequestrate dagli agenti, mentre il 72enne, dopo le formalità di rito, è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca. Indagini in corso per chiarire i motivi del gesto che, fortunatamente, a parte lo spavento dei passanti, non ha portato ad altri esiti ben peggiori.