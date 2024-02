Minacce al giornalista del Fatto Quotidiano Vincenzo Iurillo, il cronista è ora sotto vigilanza della Polizia Il giornalista del “Fatto Quotidiano” Vincenzo Iurillo è stato minacciato da un imprenditore di Sant’Agnello, già agli arresti domiciliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il giornalista Vincenzo Iurillo

Il giornalista professionista Vincenzo Iurillo è stato messo sotto vigilanza rafforzata di polizia per motivi di sicurezza. Il cronista di giudiziaria del "Fatto Quotidiano" aveva ricevuto gravi minacce da un imprenditore della penisola Sorrentina, Salvatore Langellotto, già sottoposto agli arresti domiciliari per l'aggressione ad un ambientalista del Wwf nel piccolo comune di Sant'Agnello. Intimidazioni che Iurillo avrebbe ricevuto per alcuni articoli che riguardano proprio l'imprenditore indagato. La decisione di rafforzare ulteriormente a vigilanza è arrivata il 20 gennaio scorso, dopo un ulteriore episodio di intimidazioni subito da Iurillo e sul quale indagano i poliziotti, avvenuto nel piazzale della Chiesa dei Santissimi Prisco e Agnello, nella cittadina santanellese.

Domani, venerdì 9 febbraio, ci sarà in Procura a Torre Annunziata la decisione dei giudici del Riesame proprio sulla scarcerazione dell'imprenditore per l'aggressione all'ambientalista. Iurillo è stato chiamato a parlare della vicenda dalla stessa Procura oplontina guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso.

Nelle scorse settimane, oltre che sul Fatto Quotidiano, la vicenda era stata affrontata anche dal programma televisivo "Le Iene", che si era recato a Sant'Agnello per ascoltare sia l'ambientalista aggredito, sia lo stesso giornalista napoletano che ne aveva raccontato la vicenda.