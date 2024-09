video suggerito

Miguel, turista spagnolo, muore a 33 anni nel Casertano: investito e ucciso all’uscita dell’Anfiteatro Campano L’investitore 19enne, dopo l’incidente, si è schiantato contro un tubo del gas. Il turista 33enne è morto in ospedale. Indaga la Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Turista 33enne spagnoli investito e ucciso all'uscita dall'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, in via Domenico Russo, in provincia di Caserta. Colpito di striscio anche il fratello, che però è rimasto ferito lievemente. L'investitore, un ragazzo di 19 anni, si è poi schiantato contro un tubo del gas. L'incidente stradale è avvenuto mercoledì pomeriggio, 25 settembre 2024, attorno alle ore 19,00. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Il giovane, di nome Miguel e originario di Madrid, secondo le prime ricostruzioni, era nella città del Casertano in compagnia della moglie, della sorella e del fratello, quest'ultimo rimasto lievemente ferito nell'impatto.

Incidente stradale a Santa Maria Capua Vetere: ferito anche il fratello

La famigliola spagnola, che risiede nel Salernitano, voleva visitare l'Anfiteatro Campano, la più grande arena dei gladiatori dell'Antica Roma, dopo il Colosseo, sorta sulle ceneri di una precedente scuola gladiatoria dove c'era anche Spartaco. L'incidente stradale è avvenuto all'esterno dell'importante sito archeologico, quando, per motivi ancora da accertare, il 33enne è stato investito dall'auto del 19enne, una Fiat Panda, mentre stava attraversando la strada.

Le indagini della polizia di stato

L'impatto è stato molto violento. La vittima è stata scaraventata in terra. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118, che dopo aver stabilizzato il ferito lo ha trasportato in codice rosso presso l'Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove purtroppo è deceduto nella giornata di ieri, a causa delle ferite riportate nell'impatto, nonostante il disperato tentativo dei medici di salvargli la vita. Il fratello, invece, è stato trasportato all'ospedale Moscati di Aversa, dove è stato dimesso dopo le cure ricevute. Denunciato il 19enne alla guida della vettura, originario del comune del Casertano. Il giovane è risultato negativo ai test per alcol e droga. Sul luogo dell'incidente sono stati posti dei mazzi di fiori.