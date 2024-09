video suggerito

Migliori pizzerie Napoli e Campania Gambero Rosso 2025 Guida Gambero Rosso, la nota pizzeria del Casertano di Franco Pepe è la migliore d’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

La palma della migliore pizzeria d'Italia per il Gambero Rosso resta in Campania: è Franco Pepe con "Pepe in Grani" a Caiazzo (Caserta) che si aggiudica i Tre Spicchi della guida Pizzerie d' Italia 2025 del Gambero Rosso. Come si entra in questa selezione del Gambero Rosso (750 pizzerie sulle oltre 183mila esistenti in Italia): «Non ci basta che si usino determinati prodotti noti – dice Pina Sozio, curatrice dell'edizione 2025 -così come non ci basta che si faccia quella ricetta o si usi la tecnica di moda. Noi ricerchiamo, e premiamo, chi fa un lavoro di coerenza, chi mette al centro la personalità, le idee, una visione di lungo periodo, anche a costo di non accarezzare il trend del momento e correre qualche rischio in più». Tra le pizzerie citate e premiate ce ne sono tantissime napoletane e campane.

La Campania in "Pizzerie d'Italia 2025" del Gambero Rosso

Queste pizzerie sono state premiate nella guida "Pizzerie d'Italia 2025" del Gambero Rosso, ricevendo riconoscimenti come i Tre Spicchi, le Tre Rotelle, o Premi Speciali per la qualità delle loro pizze e del servizio offerto.

Provincia di Napoli

10 Diego Vitagliano – Napoli

BRO – Napoli

La Notizia – Napoli

La Notizia 94 – Napoli

Oliva da Concettina ai Tre Santi – Napoli

50 Kalò – Napoli

Starita – Napoli

Da Attilio alla Pignasecca – Napoli

Masardona – Napoli

Raf Bonetta Pizzeria – Pozzuoli

Pizzeria Salvo – San Giorgio a Cremano

Le Parùle – Ercolano

Gianfranco Iervolino Pizza e Fritti – Ottaviano

Villa Giovanna – Ottaviano

I Vesuviani – Castello di Cisterna

Provincia di Caserta

Pepe in Grani – Caiazzo

I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta

Sasà Martucci – I Masanielli – Caserta

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta

La Contrada – Aversa

Provincia di Salerno

Màdia – Salerno

Le Grotticelle – Caggiano

Baita al Cotruzzo – Roccadaspide