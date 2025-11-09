Michael Joseph Maio muore a 20 anni in un incidente in provincia di Caserta

Michael Joseph Maio

Tragico incidente dell'Alto Casertano: Michael Joseph Maio, vent'anni, è morto sulla Provinciale 329 che collega Teano a Caianello, mentre era alla guida della propria vettura. Per cause ancora da accertare, l'auto del giovane, originario di Piedimonte Matese ma residente a Gioia Sannitica, è finita fuori strada, centrando in pieno il guardrail. Inutili i soccorsi: le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso del giovane. L'altra persona che viaggiava in auto con lui sarebbe invece rimasta sì gravemente ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita: attualmente si trova in ospedale per le cure del caso.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi: tutta da ricostruire infatti la dinamica dell'incidente che ha portato l'automobile su cui viaggiavano i due giovani a finire fuori dalla carreggiata e schiantarsi contro il guardrail. La salma del ventenne di Gioia Sannitica è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale, in attesa dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere se sottoporla o meno all'autopsia. Intanto, il magistrato di turno del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente per il territorio, ha aperto un fascicolo d'inchiesta: la famiglia del giovane ha nominato l'avvocato Agostino Russo di seguire per loro conto le indagini della magistratura. Intanto, dal mattino successivo all'incidente, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, familiari ed amici di Michael Joseph Maio stanno portando fiori e fotografie sul luogo dell'incidente, all’imbocco della Telesina a Caianello, nell'Alto Casertano.