“Mi fa vedere il biglietto?”: controllore picchiato e accoltellato su un autobus a Sarno Un controllore è stato picchiato e accoltellato a bordo di un bus della Linea 72, a Sarno (Salerno). Il sindacato: “Serve maggiore sicurezza per i lavoratori”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Il controllo di un autobus è stato picchiato e accoltellato con un taglierino a Sarno, in provincia di Salerno. L'uomo è stato soccorso e portato in pronto soccorso, ma non è in gravi condizioni. Rabbia da parte dei sindacati, che denunciano: "Il personale va difeso, ma sono settimane che denunciamo episodi del genere. Ma i clienti sono esasperati anche per le continue corse soppresse dall'azienda", come ha spiegato Gabriele Giorgianni, segretario generale dell'Ugl Autoferrotranvieri provinciale.

Secondo quanto ricostruito, il controllore avrebbe semplicemente chiesto di poter vedere il biglietto, ma è stato prima preso a pugno e poi accoltellato con un taglierino sulla Linea 72 di Sarno, nei pressi della fermata della Circumvesuviana. L'uomo se la caverà, nonostante le ferite riportate. Ma si tratta solo dell'ultimo caso di violenza negli ultimi tempi a bordo dei bus.

"Non è la prima volta che un dipendente di Busitalia Campania è stato oggetto di violenza durante il servizio, evidenziando la necessità di una maggiore sicurezza per i lavoratori", ha aggiunto Giorgianni, "le aggressioni cui sono costretti a confrontarsi quotidianamente dovrebbero spingere l'azienda a costituirsi parte civile e sostenere il dipendente coinvolto in ogni fase del procedimento legale". Giorgianni ha anche aggiunto che "una giusta punizione costituisce un deterrente essenziale contro il diffuso senso di impunità che spinge alcune persone a uscire di casa armate di coltelli, taglierini o altri oggetti contundenti con il potenziale di arrecare gravi danni o persino la morte: la sicurezza del personale dovrebbe essere una priorità assoluta per l'azienda e per l'intera comunità".