Trasporto pubblico a Napoli

Metropolitana Linea 1 di Napoli, chiusura anticipata domani 3 aprile Stasera 2 aprile chiude alle 20.30 la Funicolare di Montesanto, domani chiusura anticipata anche per la Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Linea 1 della Metropolitana di Napoli chiude anticipatamente nella giornata di domani, mercoledì 3 aprile. Oggi 2 aprile, invece, tocca alla Funicolare di Montesanto chiudere prima. Lo ha fatto sapere l'Azienda Napoletana Mobilità. Oggi, l'impianto di Montesanto chiuderà alle 20.30 "per effettuare verifiche e prove tecniche", mentre domani tocca alla Linea 1 della metropolitana di Napoli, le cui ultime corse sono previste rispettivamente:

da Piscinola alle ore 21:26

da Garibaldi alle ore 21:50

Tra domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta, intanto, l'Unione Sindacale di Base aveva denunciato diverse problematiche relative proprio al trasporto pubblico partenopeo. In una nota ufficiale dei sindacalisti Marco Sansone ed Adolfo Vallini, infatti, veniva spiegato come fosse a loro avviso "non è possibile che la stazione metropolitana che conta il maggior numero di passaggi viaggiatori, Garibaldi, continui, dai tempi delle restrizioni Covid-19, a tenere chiuso il secondo ingresso, provocando così file lunghissime di turisti e cittadini abituali che desiderano spostarsi verso le stazioni dell'arte e nei luoghi più turistici della città".

"In queste condizioni", continua la nota, "non potenziando nemmeno le attività di pulizia, in particolare in alcune stazioni come Museo, di controlleria e di vigilanza, non solo non si riesce sempre a garantire la sicurezza dei passeggeri, ma si rende anche più difficile l'operato dei lavoratori.Se questa amministrazione comunale vuole davvero fare il salto di qualità che promette da tempo, deve cominciare a capire le reali potenzialità della terza metropoli d'Italia ed investire per esaltarle".