Metro Linea 6 di Napoli ferma per guasto 2 ore. Spente le paline informative in città: manca l’energia ai server

Metro Linea 6 ferma su tutta la tratta a Napoli per un’ora e mezza: disagi per pendolari e studenti. Circolazione ripresa dalle 9,30. Spente anche le paline informative Anm: manca l’elettricità ai server.

È rimasta ferma su tutta la tratta la metropolitana Linea 6 di Napoli questa mattina per due ore e mezza. Il metrò questa mattina, martedì 30 settembre, non ha aperto per un guasto sulla linea di contatto nella stazione di Mergellina, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. I treni si sono fermati per problemi tecnici. Le stazioni sono state chiuse ed i passeggeri invitati a scendere e ad uscire dalle stazioni. Anm, l'azienda napoletana della mobilità che gestisce la linea ferroviaria, ha comunicato l'interruzione della circolazione sui proprio canali: "Metro Linea 6: il servizio è temporaneamente sospeso per problemi tecnici – si legge nel messaggio – Ci scusiamo per il disagio". Dalle ore 9,30 la circolazione è tornata attiva su tutta la tratta.

Disagi si erano avuti sulla Linea 6 già ieri, a causa di un guasto elettrico, legato ad un calo di tensione della rete interna che aveva coinvolto la metro Linea 1 e le stazioni Municipio e Chiaia della Linea 6.

Spente le paline informative Anm

Spenti anche i sistemi di infomobilità di Anm, tra i quali le paline informative. A quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è mancata l'elettricità e i server si sono spenti. Stanno ripartendo, ma le operazioni di verifica sono lunghe. L'azienda ha informato gli utenti che "per problemi tecnici il numero verde Anm, il servizio di informazione social, i sistemi di infomobilità sono temporaneamente inattivi. I nostri tecnici solo a lavoro per il ripristino dei sistemi".

Ieri sera, poi, la metro Linea 1 ha chiuso in anticipo di 2 ore per consentire agli operai ed ai tecnici le operazioni di riparazione e ripristino della galleria Garibaldi-Centro Direzionale, dove mercoledì scorso durante una attività di carotaggio per i lavori del progetto Napoli Porta Est – che include la realizzazione del nuovo grattacielo "Il Faro" sede della Regione Campania – sono stati procurati danni ad una parete.