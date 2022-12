Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 2 Napoli, arrivano i nuovi treni POP: a bordo aria condizionata e spazi per bici Consegnati tre treni nuovi di ultima generazione. Saranno in servizio sulla tratta Pozzuoli-San Giovanni-Barra della metropolitana 2.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arrivano i nuovi treni POP della metro Linea 2 di Napoli, gestita da Rfi. A bordo l'aria condizionata e spazi dedicati per il trasporto di bici e passeggini. Si tratta di 3 dei 12 convogli di nuovissima generazione destinati alla Campania, altra tranche della fornitura di complessivi 37 nuovi treni “Made in Italy” previsti dal Contratto di Servizio. Saranno in circolazione da domani, 20 dicembre, nella tratta Pozzuoli-Napoli San Giovanni-Barra, con un incremento totale di 100 posti a sedere a convoglio rispetto ai treni precedenti e con 8 posti destinati al trasporto bici.

Possono trasportare 500 passeggeri

I treni Pop sono costituiti da 4 carrozze e possono trasportare fino a 502 viaggiatori totali. Sono dotati di 8 posti per le bici, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone. Costruiti negli stabilimenti Alstom, i Pop rispondono alla politica di sostenibilità ambientale consumando il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione.

I nuovi convogli sono stati presentati questa mattina alla Stazione Centrale di Napoli. Presenti il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone, il direttore business regionale Trenitalia, Sabrina De Filippis e il direttore regionale Trenitalia Campania, Mario Cuoco. "La novità che presentiamo oggi – spiega Sabrina De Filippis, direttore business regionale Trenitalia – migliora notevolmente il comfort e l’esperienza di viaggio dei tanti pendolari e turisti che utilizzano la linea metropolitana per muoversi in città evitando il traffico. I nuovissimi Pop hanno oltre 100 posti a sedere in più rispetto ai treni precedenti e, per la prima volta, consentono di portare la bicicletta a bordo. Tante importanti novità per una Campania sempre più green”.

Potenziati anche i treni regionali

Nel corso della cerimonia è stato presentato anche un nuovo treno Rock, il nono dei 25 complessivi in arrivo in Campania che, con la nuova offerta invernale, sono utilizzati anche sulla direttrice Napoli-Salerno-Sapri. I treni, grazie anche ai 24 Jazz già in circolazione, garantiranno il rinnovo della flotta portando l’età media dei treni in Campania a 11 anni entro il 2025. Inoltre, con il lancio della Winter Experience del Polo Passeggeri anche in Campania è stata rimodulata l’offerta di trasporto regionale per venire incontro alle esigenze dei pendolari, aggiungendo più treni verso le stazioni di Torre Annunziata e Cancello ed Arnone, e 14 collegamenti in più in alcuni giorni festivi sulle relazioni particolarmente frequentate come la Napoli – Formia, la Napoli – Caserta, la Napoli – Salerno e la Caserta – Salerno.

Nel Contratto di Servizio che Trenitalia ha sottoscritto con Regione Campania nel dicembre del 2019 con la durata di 15 anni sono previsti importanti investimenti economici per migliorare complessivamente l’offerta regionale con ricadute positive nella qualità del servizio offerto ai viaggiatori. In particolare, sono stati stanziati: 388,9 milioni di euro per l’acquisto di nuovi treni; 35.8 milioni di euro per il revamping ed il restyling degli interni dei treni TAF (Treni Alta Frequentazione); 42,7 milioni di euro per gli impianti manutentivi; 47,3 milioni di euro per le infrastrutture collegate; 24,6 milioni di euro per gli sviluppi informatici e nuove tecnologie e 163,9 milioni di euro per la manutenzione ciclica dei treni.