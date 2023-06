Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 Vanvitelli, ascensori chiusi per un mese: chi non può salire le scale uscirà a Medaglie d’Oro Ascensori della stazione Vanvitelli della Metro Linea 1 direzione Piscinola chiusi fino a fine giugno per la manutenzione 30ennale. Anm: “Chi ha necessità specifiche può usare Medaglie d’Oro e Quattro Giornate”

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiudono per un mese gli ascensori della stazione Vanvitelli della Metro Linea 1 direzione Piscinola. Una sospensione legata ai lavori di sostituzione degli impianti elevatori, installati negli anni '90, che hanno ormai terminato il loro ciclo vitale e vanno rifatti. Da lunedì 5 giugno, quindi, gli ascensori sono fermi e resteranno in questa condizione fino a fine mese. L'Anm l'ha comunicato in una nota, dove informa che "da lunedì 05 Giugno 2023 gli ascensori della stazione della linea 1 metropolitana Vanvitelli, direzione Piscinola verranno chiusi al pubblico per effettuare gli interventi di ammodernamento per raggiunta fine vita tecnica. Gli impianti torneranno in funzione, presumibilmente, entro fine mese".

Chi ha difficoltà a camminare può scendere a Medaglie d'Oro e Quattro Giornate

Come faranno, quindi, i passeggeri con difficoltà di deambulazione o in carrozzina? Anm spiega che "in alternativa, i passeggeri con necessità specifiche, possono usare le stazioni Medaglie d’Oro o Quattro Giornate". Quindi, i viaggiatori, come suggerisce l'azienda dei trasporti, potranno scendere tranquillamente nelle altre stazioni della metro Linea 1, dove gli ascensori, invece, sono funzionanti. L'azienda della mobilità cittadina si è comunque scusata con l'utenza per i disagi.

I lavori rientrano nel programma di manutenzione trentennale di ascensori e scale mobili della metropolitana Linea 1 appaltato dal Comune lo scorso anno con una gara da 12 milioni di euro in due lotti. Si tratta di rinnovare e ammodernare tutti gli impianti di sollevamento della tratta Vanvitelli-Piscinola (ascensori e scale mobili). Le stazioni Rione Alto, Piscinola, Vanvitelli e Montedonzelli sono andate alla ditta napoletana Del Bo spa, per 6,2 milioni. Le altre stazioni alla romana Marrocco Elevators S.r.l, per 6,3 milioni.