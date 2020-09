Guasto a un treno della metropolitana Linea 1, sospesa la circolazione da piazza Dante alla Stazione Garibaldi. È la sesta volta in due settimane. Praticamente quasi un giorno su due la metropolitana ha uno stop. Il guasto tecnico si è verificato attorno alle ore 14. Già al lavoro gli operai Anm per cercare di mettere in esercizio un convoglio aggiuntivo. La circolazione dei treni, al momento, è limitata solo alla tratta da Piscinola a Dante. Per chi proviene dall'hinterland e vuole arrivare alla Stazione Centrale di Napoli è consigliato scendere a piazza Cavour e scambiare con la Linea 2. Domani e martedì, invece, la metro Linea 1 chiuderà in anticipo di 2 ore, per consentire i lavori di adeguamento dell'impianto, finalizzati all'immissione in servizio dei nuovi treni. Le ultime corse sono previste alle 20:24 da Piscinola e alle 20:44 da Garibaldi.

Linea 1, sei guasti in due settimane

A causa del guasto occorso ad uno dei treni della metropolitana Linea 1, al momento funziona solo nella tratta Piscinola-Dante. Come sempre in questi casi, dovendo diradare la frequenza delle corse, Anm ha deciso di fermare il servizio a piazza Dante per evitare che con attese eccessive si creino assembramenti sulle banchine. L'azienda sta lavorando per mettere in esercizio un altro treno, procedura rallentata dall'assenza per malattia di diversi dipendenti. È la sesta interruzione in due settimane, l'ultima era avvenuta mercoledì 23 settembre. Mancano i treni, purtroppo, come sempre negli ultimi anni. I convogli sono pochi e quando si scende sotto la soglia minima di 6 a causa dei guasti, il servizio di trasporto viene limitato a Dante. Ma nel mirino ci finiscono soprattutto le manutenzioni. Ma soprattutto non ci sono più gli operai per ripararli. In officina ci sono attualmente 26 operai, ce ne vorrebbero 70.