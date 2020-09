Il 28 e il 29 settembre, lunedì e martedì prossimi, la Metropolitana Linea 1 di Napoli chiuderà in anticipo per lavori di adeguamento dell'impianto, finalizzati all'immissione in servizio dei nuovi treni. Le ultime corse sono previste alle 20:24 da Piscinola e alle 20:44 da Garibaldi. Lo comunica con una nota l'Anm, l'azienda che gestisce la metropolitana napoletana.

I nuovi treni sono quelli che sono stati ordinati a un'azienda spagnola, due dei quali arrivati a Napoli agli inizi di luglio. I collaudi erano partiti alla fine dello stesso mese, l'obiettivo è di far entrare in servizio il primo convoglio agli inizi del 2021; con l'arrivo di altri 5 nuovi treni entro l'anno prossimo, la Metro 1 di Napoli dovrebbe contare complessivamente su 13 convogli. Con l'arrivo di tutti i treni ordinati in Spagna, complessivamente la Metro 1 dovrebbe arrivare ad avere 19 treni nuovi.

Negli ultimi giorni la Linea 1 è stata soggetta a frequenti stop e a limitazioni della circolazione, che hanno interessato anche i mezzi della funicolare di Napoli, anche quella gestita da Anm. In dieci giorni la circolazione della metropolitana è stata limitata cinque volte e ha coperto esclusivamente la tratta da Piscinola a Dante, mentre è stata interrotta l'altra tratta, quella da Dante a Garibaldi.

Il motivo è nel numero di operai addetti alla manutenzione e alle riparazioni presenti in organico: ne sarebbero necessari 70, ma in officina ce ne sono attualmente solo 26. Inoltre i treni sono insufficienti, quindi bastano pochi guasti per scendere sotto la soglia minima di 6 convogli che comporta la limitazione della tratta, sono datati e ci sono anche difficoltà a reperire i pezzi di ricambio.