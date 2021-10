Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, scatta l’allarme antincendio a Salvator Rosa: turisti bagnati fuggono via Scatta l’allarme antincendio alla Stazione della Metropolitana Linea 1 di Salvator Rosa. In pochi secondo una pioggia d’acqua investe i passeggeri in attesa sulle banchine. Colpita anche una comitiva di turisti. Anm: “Allarme scattato forse per una sigaretta. Nessun guasto e nessun atto vandalico”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scatta l'allarme antincendio alla Stazione della Metropolitana Linea 1 di Salvator Rosa. In pochi secondo una pioggia d'acqua investe i passeggeri in attesa sulle banchine. Colpiti dal gavettone anche dei turisti che stavano aspettando il treno per Garibaldi. Gli addetti dell'Anm hanno aiutato i viaggiatori a risalire in superficie, mentre si è provveduto a spegnere i veli d'acqua e ad asciugare le pozzanghere che si erano create. L'incidente è avvenuto venerdì pomeriggio e ha portato alla chiusura della fermata in direzione Garibaldi per circa un'ora e mezza, dalle 17,30 alle 19.

L'incidente forse causato da una sigaretta

Secondo l'Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli, contattata da Fanpage.it, "l'impianto anticendio sarebbe scattato dopo aver avvertito del fumo sulla banchina. Non si sarebbe trattato, quindi, né di un malfunzionamento del sistema – che anzi avrebbe dato prova di alta efficienza, né di un atto vandalico". Ancora da chiarire, insomma, le cause, ma Anm non esclude che a far scattare l'allarme possa essere stata forse "una sigaretta accesa – incautamente e contro le regole – sulla banchina in stazione". Dopo l'incidente, gli operatori della metropolitana, dopo aver spento i veli d'acqua, hanno aiutato le persone ad asciugarsi".

Bagnati anche i turisti

L'incidente è avvenuto sulla banchina della Stazione Metro Linea 1 in direzione Garibaldi. La fermata di Salvator Rosa, direzione Garibaldi, è stata temporaneamente soppressa al pubblico per intervento di manutenzione straordinaria. Mentre il servizio è rimasto regolare per l'altra direzione di Piscinola. Molta rabbia tra i passeggeri: "C'erano una 20ina di turisti – racconta un utente – che non solo si sono bagnati, ma hanno dovuto prendere il treno nella direzione opposta, scendere alla Stazione Quattro Giornate per poi riprendere il treno per Garibaldi".