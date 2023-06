Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, si rompe il treno nuovo: passeggeri evacuati a piedi nel tunnel Guasto ad un treno nei pressi della stazione Università. Circolazione sospesa da Dante a Garibaldi per un’ora. Già tornata regolare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Guasto al treno nuovo della metro Linea 1 in prossimità della stazione Università oggi pomeriggio. Il convoglio si è bloccato attorno alle 13,30 di oggi, giovedì 22 giugno 2023 ad una 50ina di metri dalla fermata. Il treno è stato evacuato e tutti i passeggeri hanno raggiunto senza particolari problemi la stazione a piedi, camminando in galleria.

Circolazione limitata a Piscinola-Dante per un'ora

Il treno era appena partito dalla stazione Università, diretto a Municipio, quando si sarebbe bloccato a causa di un guasto tecnico al sistema elettronico. Per limitare i danni alla circolazione, la centrale operativa ha disposto la limitazione del servizio alla sola tratta da Piscinola a Dante, per consentire l'intervento dei tecnici. Mentre è rimasta sospesa sulla tratta da Dante a Garibaldi. In poco tempo il treno è stato riavviato e portato in deposito per ulteriori controlli. Alle 14,30 la circolazione è tornata regolare su tutta la linea. Nel complesso l'interruzione è durata circa un'ora.

Sulla vicenda è intervenuto Fabio Cuomo, Segretario ORSA TRASPORTI, che afferma:

Leggi anche A Napoli inaugurata la fermata del bus di Giacomo Leopardi: è la prima dedicata a un poeta

Il macchinista ed il personale di stazione, coordinati dal personale della Sala Operativa, hanno fatto il possibile per ridurre al massimo il disagio dei viaggiatori a bordo del treno.

Anm, l'azienda napoletana della mobilità, ha comunicato con un post su Facebook che:

MetroL1: dalle ore 14.30 la circolazione è tornata regolare #MetroL1: la circolazione è limitata alla tratta Piscinola – Dante. Da Dante a Garibaldi il servizio è temporaneamente sospeso. Ci scusiamo per il disagio.

Sono 3 al momento i treni nuovi consegnati al Comune di Napoli che sono già in esercizio sui binari. Ad oggi non si sono registrati particolari problemi sul funzionamento dei nuovi convogli, a parte qualche piccolo disagio non di gran conto. A breve dovrebbe essere collaudato e messo in circolazione anche il quarto treno nuovo.

Il terzo treno nuovo è entrato in servizio a fine maggio, dopo il Nulla Osta Tecnico per l'entrata in esercizio da parte dell'Ansfisa, l'agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.