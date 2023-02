Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, niente più stop di giorno: le prove dei treni riprendono di notte Lunedì 27 febbraio, la metropolitana chiuderà alle 21,30 per la revisione del treno vecchio. Il lunedì successivo si proverà quello nuovo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Niente più stop di giorno per provare i treni della metropolitana Linea 1. Si torna a fare i collaudi di notte. Lunedì 27 febbraio, la metropolitana chiuderà in anticipo di un paio d'ore, a partire dalle ore 21,30 si eseguirà la revisione del treno vecchio. Il lunedì successivo, alla stessa ora, si proverà il secondo treno nuovo della Caf. Nonostante la vertenza dei tecnici collaudatori ex Ustif dell'Ansfisa continui, sembra si sia raggiungo un accordo per riprendere le prove di notte ed evitare di arrecare tanti disagi all'utenza con i blocchi della circolazione in orario diurno.

La metro ferma di giorno per le prove dei treni

Nelle ultime settimane, infatti, la metro Linea 1 si era fermata più volte dalle 9,00 del mattino alle 17,00, per provare i treni vecchi e nuovi. I collaudatori, infatti, che oggi fanno parte dell'Ansfisa, l'agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, e provengono dall'ex ufficio Ustif del ministero dei Trasporti, avevano revocato la disponibilità ad effettuare i turni notturni, perché da oltre un anno aspettano l'inquadramento contrattuale. Una situazione diventata per loro insostenibile.

Ieri si è tenuta una riunione tra i tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dei Trasporti, Ansfisa e i sindacati. L'incontro però si è chiuso senza un accordo sull'inquadramento contrattuale e sulle altre richieste avanzate dai rappresentanti dei lavoratori. Ci saranno, quindi, ulteriori tavoli di incontro. Alcuni dipendenti di Ansfisa, però, avrebbero dato la disponibilità ad effettuare i notturni. Mentre la vertenza sindacale proseguirà a Roma.