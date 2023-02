Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 ferma 3 giorni: il 14 febbraio per prove treni, il 17 per sciopero, a rischio giovedì 16 La metropolitana si fermerà martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, per le prove del treno nuovo e venerdì 17 per lo sciopero dell’Usb di 24 ore. Possibile un terzo giorno di stop per la revisione dei treni vecchi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La metropolitana Linea 1 si fermerà martedì 14 febbraio, giorno di San Valentino, dalle ore 9,00 alle 17,00, per le prove del treno nuovo. Mentre venerdì 17 ci sarà lo sciopero di 24 ore proclamato dall'Usb, con la possibile sospensione delle corse del metrò dalle 9 alle 17 e poi dalle 19,30 fino al giorno dopo. Ma potrebbe essere sospesa anche un terzo giorno la prossima settimana. È previsto, infatti, un secondo stop di 8 ore (9-17) per la revisione dei treni vecchi, per il quale è ancora da definire la data, ma si è ipotizzato giovedì 16.

Collaudi dei treni, due giorni di stop

La metro è già stata ferma ieri, giovedì 9 febbraio, dalle 9 alle 17, per i collaudi dei treni. Il motivo del blocco della circolazione per le prove dei treni dipende dallo stato di agitazione dei tecnici collaudatori. Il personale ex Ustif confluito in Ansfisa, l'agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, sta protestando perché non ha ricevuto ancora l'inquadramento contrattuale a distanza di un anno. L'Ansfisa, per questo motivo, ha revocato la disponibilità ad effettuare lo straordinario notturno: le prove dei treni, infatti, fino allo scorso anno si facevano di notte.

Al momento è in corso una trattativa tra Anm e Ansfisa per concentrare tutte le prove dei treni nella giornata di martedì. Sia quelle sul treno nuovo della Caf, che le revisioni del treno vecchio. Anm sta facendo pressioni per ridurre i disagi, ma non è sicuro che si riuscirà ad evitare il secondo stop e c'è il rischio di una sospensione del servizio per entrambi i giorni.

Leggi anche Parcheggio sotterraneo in piazza degli Artisti, il progetto torna in campo dopo 10 anni

Metro Linea 1 ferma martedì 14 dalle 9 alle 17: i bus sostitutivi

Ma quando si fermerà la metro la prossima settimana? La metro sarà sicuramente ferma martedì 14 febbraio 2023, dalle 9,15 alle 16,55, al fine consentire lo svolgimento di prove tecniche su materiale rotabile. Il servizio della metropolitana linea 1 sarà sospeso sull’intera tratta Piscinola- Garibaldi. Le ultime partenze sono previste da Piscinola alle ore 09:12 e da Garibaldi alle ore 09:16.

Per la ripresa del servizio sono state programmate le seguenti partenze:



Direzione Piscinola

Ore 17:04 da Garibaldi;

Ore 17:00 da Dante;

Ore 17:00 da Medaglie d’Oro.

Direzione Garibaldi



Ore 17:01 da Dante;

Ore 17:01 da Medaglie d’Oro;

Ore 17:00 da Piscinola.

Durante la sospensione dell’esercizio sarà possibile ricorrere ai seguenti principali servizi di superficie alternativi:

– Piscinola-Garibaldi > linea R5

– Piscinola-Vomero > linea 180

– Piscinola-Dante-Museo > linea C67

– Frullone-Dante-Museo > linea 168

– Ospedali-Vomero-Dante-Toledo > linea 139

– Ospedali-Dante-Toledo-Municipio-Università > linea 204

– Vomero-Dante-Museo > linea 147

– Garibaldi-Municipio > linea R2

– Piscinola-Chiaiano-Frullone-Ospedali > linea 665 (servizio sostitutivo linea 1)

Venerdì 17 sciopero di 24 ore dell'Usb

Venerdì 17 febbraio il sindacato USB ha proclamato una seconda azione di sciopero di 24 ore e aderisce allo sciopero nazionale di 24 ore del Tpl. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee di superfice: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:36 e da Garibaldi ore 07:16. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:12 e da Garibaldi ore 09:16. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:12 e da Garibaldi ore 17:52. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:36 e da Garibaldi alle ore 19:40.



Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus)

Motivazioni dello sciopero: Rivalutazione indennità domenicale. Rivalutazione indennità giornaliera turnisti. Riconoscimento del doppio ticket sulle prestazioni straordinarie. Riconoscimento a tutto il personale in orario di lavoro del permesso sosta sugli stalli aziendali. Riconoscimento al personale ALIBUS di una Indennità Maneggio Denaro. Rotazione del personale Operatore di Esercizio, con minimo 16 anni di servizio. Incentivo economico O.E. nei week end, legato all’effettiva presenza al lavoro. Indennità lavoro disagiato e indennità di reperibilità. Misure di prevenzione tese a garantire il benessere psicofisico dei lavoratori. Ripristino controlleria unica. Procedure trasparenti ed imparziali nell’organizzazione del lavoro degli addetti alla sosta.