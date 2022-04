Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, la seconda uscita di Salvator Rosa riapre dal 2 maggio L’assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza: “Passi verso la normalità, nonostante la carenza di organico”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Da lunedì 2 maggio 2022 riapre la seconda uscita della Stazione Salvator Rosa della metropolitana Linea 1. Lo annuncia l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza: "Passi verso la normalità – commenta – nonostante la carenza di organico". La seconda uscita sarà aperta dal lunedì al venerdì, negli orari di esercizio della metro. Era chiusa da molti anni, a causa prima di infiltrazioni d'acqua che l'avevano resa inagibile, poi della mancanza del personale. La riapertura era molto attesa dalla cittadinanza, considerando che la seconda uscita è quella che si trova in realtà nella posizione più centrale e meno defilata nel quartiere, in corrispondenza dello spiazzo della rotonda, all'incrocio con via Battistello Caracciolo e via Girolamo Santacroce.

Dalla seconda uscita si ha facile accesso anche alle numerose scuole che si trovano nella zona, come il Liceo Gianbattista Vico. La stazione con la prima uscita, invece, si trova più sopra, in posizione defilata. In una zona dove, soprattutto di notte, sono state denunciate diverse rapine, in particolare nell'area delle scale mobili. Da qui, le richieste da parte dei comitati di residenti di maggiore sicurezza e del controllo con le telecamere di videosorveglianza, lanciate negli scorsi anni alle istituzioni: sia al Comune che alla Municipalità.

Domani, giovedì 28 aprile 2022, intanto, a Napoli si fermeranno metro, bus e funicolari per lo sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici indetto a livello nazionale da Confail Faisa e a livello locale dai sindacati Usb, FILT CGIL e UGL. Metro Linea 1, bus e funicolari si fermeranno dalle 11,00 alle 15,00. Mentre in serata toccherà toccherà fermarsi alle Linee Eav di Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea dalle 18,00 alle 22,00. AIR Campania, CLP, CTP spa, Trotta BUS Benevento, BUS Italia Salerno, ATC Capri sciopereranno dalle 9 alle 13. Sono previste fasce di garanzia, a servizio dei lavoratori pendolari e degli studenti.