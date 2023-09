Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 ferma stamattina per furto di rame nel giorno in cui tornano le corse notturne Nuovo furto di rame alla metro Linea 1, stamattina i treni non sono partiti lasciando a piedi migliaia di lavoratori e studenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Metro Linea 1 ferma su tutta la tratta questa mattina: a piedi migliaia di lavoratori pendolari e studenti. Il motivo, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe legato all'ennesimo furto di cavi di rame, avvenuto anche in questo caso nella zona tra Chiaiano e Piscinola. Furti ormai periodici che si verificano di solito in prossimità del fine settimana, nelle notti del venerdì e del sabato. Proprio stasera, intanto, dovrebbero partire le corse notturne della metro fino alle 2,00 di notte, dopo uno stop di oltre 3 anni legato alla pandemia del Covid19. Il metrò effettuerà i prolungamenti notturni tutti i weekend nelle giornate di venerdì e sabato. I tecnici sono intervenuti per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Vallini (Usb): "Situazione intollerabile"

Intanto, questa mattina la metro si è fermata su tutta la tratta. Anm ha spiegato in un messaggio che: "Metro Linea 1: causa guasto tecnico, la circolazione è sospesa sull' intera tratta". L'azienda dei trasporti, di proprietà del Comune di Napoli, si è scusata con l'utenza per il disagi.

Per Adolfo Vallini, sindacalista Usb, si tratta di

Una situazione divenuta oramai intollerabile. Sono anni che la mobilità cittadina, in particolare al mattino, è tenuta in ostaggio da un gruppo di ladri professionisti dediti al furto delle tracce di rame. Bisogna che il Comune di Napoli e l'ANM mettano in campo le necessarie misure di prevenzione e controllo affinché questa situazione in futuro non si ripeta più.

Sette giorni fa metro ferma 2 ore per il furto di rame

La metro Linea 1 di Napoli si era fermata già la settimana scorsa per oltre un'ora e mezza a causa di un furto di cavi di rame. Una amara sorpresa per cittadini e turisti. Tanti visitatori che si sono recati presso le stazioni della metropolitana la mattina di sabato scorso hanno trovato i cancelli chiusi e sono dovuti tornare indietro. La circolazione è rimasta sospesa dalle ore 6,20, orario di apertura, fino alle ore 8,10, quando è stata riattivata.

Il furto sarebbe avvenuto nella zona di Piscinola, già teatro di altri episodi analoghi negli scorsi mesi. È la terza volta che accade in due mesi. Un altro furto di rame era avvenuto il 15 luglio scorso, sempre la notte tra venerdì e sabato, bloccando l'inaugurazione del quarto treno nuovo prevista per la mattina del 15.