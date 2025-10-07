napoli
Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 ferma 30 minuti oggi a Napoli per guasto allo scambio: stanotte c’erano i lavori a rete elettrica e binari

Metro Linea 1 ferma su tutta la tratta questa mattina per problemi tecnici. Stanotte erano stati fatti lavori sui binari e la trazione elettrica.
A cura di Pierluigi Frattasi
Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 ferma per guasto questa mattina, martedì 7 ottobre, per circa 30 minuti. I treni sono rimasti bloccati sull'intera tratta dalle 7,50 a causa di problemi tecnici. La circolazione è stata ferma, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, a causa di un guasto allo scambio di Piscinola. I passeggeri sono stati invitati dagli altoparlanti a scendere dai treni e ad uscire dalle stazioni. La circolazione è ripresa, poi, totalmente, anche se a rilento, attorno alle 8,15.

Ieri sera aveva chiuso in anticipo di due ore per eseguire delle lavorazioni sull'armamento, ossia sui binari, e sulla trazione elettrica. Chiusure anticipate di 2 ore (ultime corse da Piscinola alle ore 20,48 e da Centro Direzionale alle 21,16) anche stasera e fino a giovedì 9 ottobre.

Lo stop di oggi ha creato grossi disagi all'utenza, essendo avvenuta in pieno orario di punta, con i treni e le banchine affollate con centinaia di passeggeri, tra lavoratori pendolari e studenti che dovevano andare in ufficio o a scuola. Per fortuna, il disservizio è durato poco ed è stato subito ripristinato. La scorsa settimana si erano verificati degli stop per guasto legati a problemi elettrici della rete interna della metropolitana, non, quindi, imputabili ad E-Distribuzione. Cali di tensione poi risolti dagli stessi tecnici dell'Anm che hanno provocato disagi anche su alcune stazioni della metro Linea 6, come Municipio e Chiaia.

