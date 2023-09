Trasporto pubblico a Napoli

Metro linea 1 ferma, guasto elettrico in tutte stazioni fra Dante e Garibaldi Ennesimo problema per la metropolitana linea 1 di Napoli: guasto elettrico, forti disagi, limitata alla sola tratta Piscinola-Dante. Disagi anche per la Circum verso Sorrento.

A cura di Redazione Napoli

Dalle ore 11 di oggi, sabato 30 settembre, la circolazione treni della metropolitana Linea 1 è limitata alla sola tratta Piscinola-Dante ed è sospesa sulla tratta Dante-Garibaldi per un guasto al sistema di alimentazione elettrica in tutte le stazioni tra Toledo e Garibaldi che ha portato alla sospensione di tutti i servizi delle stazioni (ascensori, scale mobili, illuminazione ecc).

Dichiara Fabio Cuomo segretario del sindacato Orsa in Campania:

Al presentarsi del guasto alle ore 10.50, il personale in servizio nella Centrale Operativa, resosi conto dell'entità del problema ha tempestivamente inviato tutte le squadre di pronto intervento sul posto ed ha predisposto l'evacuazione di tutte le stazioni colpite dal guasto, per poi limitare la circolazione dei treni tra Piscinola e Dante.

Disagi anche per la Circumvesuviana

Disagi anche per la Circumvesuviana, altro vettore cui non mancano i problemi: l'Ente Autonomo Volturno ha reso noto che «causa avaria del treno delle ore 10:02 da Sorrento per NAPOLI, fermo a Scrajo, la tratta Castellammare-Vico Equense è attualmente interrotta». Le corse da Napoli per Sorrento si fermano a Castellammare e quelle da Sorrento per Napoli a Vico Equense. È stato istituito un servizio sostitutivo bus lungo la tratta interrotta.