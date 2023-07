Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 chiude due ore prima giovedì 27 luglio: stop alle ore 21 La metro Linea 1 giovedì 27 chiuderà attorno alle ore 21 per “consentire delle attività di verifica in linea”. Linee bus deviate per la chiusura della Galleria Laziale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusura anticipata per la metro Linea 1 giovedì 27 luglio 2023, che sospenderà il servizio circa 2 ore prima: attorno alle 21-21,30, invece che alle 23,00. La decisione è stata assunta oggi dall'Anm ed è motivata dalla necessità di "consentire delle attività di verifica in linea". La metropolitana aveva chiuso in anticipo di 2 ore anche mercoledì 19 luglio 2023, in quel caso "per consentire attività di prove in linea" dei treni. Il Comune di Napoli sta ammodernando e potenziando tutta la rete metropolitana, con l'immissione di treni nuovi, che diventeranno 8 entro novembre, e l'apertura di nuove stazioni e uscite, come annunciato nel piano dei trasporti presentato dal sindaco Gaetano Manfredi. L'obiettivo è avere un servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente e moderno. Dal 15 settembre torneranno anche le corse prolungate di notte, fino alle 2, di metro e funicolare centrale il venerdì e il sabato.

Metro Linea 1 chiusa dalle 21 giovedì 27 luglio

Giovedì 27 luglio 2023, quindi, si procederà alla chiusura anticipata della metropolitana Linea 1, secondo le seguenti modalità:

Le ultime corse dei treni per i viaggiatori saranno:

da Piscinola, ore 21:04, corsa 322;

da Garibaldi, ore 21:34, corsa 223;

La Galleria Laziale chiude per 4 giorni, bus deviati

L'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, inoltre, ha informato che da lunedì 24 a giovedì 27 luglio 2023, alcuni bus devieranno il percorso a causa della temporanea chiusura della Galleria Laziale per lavori della corsia preferenziale. Le chiusure saranno nella fascia dalle ore 23,30 alle ore 5,00 del giorno successivo. Le deviazioni riguardano le linee bus 151, N1 e 612 che seguiranno il seguente tracciato: