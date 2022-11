Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, blackout manda in tilt gli aeratori nelle stazioni: ferma anche oggi Dante-Garibaldi Bloccati i ventilatori, treni fermi da Dante a Garibaldi per un’ora. Servizio regolare tra Piscinola e Dante. Cuomo (Orsa): “Guasto risolto velocemente”

A cura di Pierluigi Frattasi

Metro Linea 1 ferma anche oggi sulla tratta da Dante a Garibaldi per circa un'ora. Un blackout ha mandato in tilt gli aeratori nelle stazioni e altri impianti. E siccome il corretto funzionamento del sistema di ventilazione è uno degli elementi obbligatori per effettuare l'esercizio, i treni si sono fermati da Dante a Garibaldi. Il problema di alimentazione è stato poi riparato, grazie all'intervento dei tecnici Anm.

Treni fermi per un'ora da Dante a Garibaldi

La circolazione da Dante a Garibaldi è rimasta sospesa dalle ore 14,10 alle ore 15,15. Nessun problema, invece, sull'altra metà della tratta, da Piscinola a Dante, che ha funzionato regolarmente. Ma i disagi non sono finiti qui. Problemi a causa del maltempo anche alle stazioni Garibaldi e Toledo, che sono rimaste chiuse per diverse ore per allagamenti. Garibaldi per circa 3 ore. La decisione è stata presa in relazione a problemi causati dal forte maltempo di queste ore e conseguenti infiltrazioni d'acqua sulle scale mobili. Toledo chiusa a partire dalle ore 13,00.

Cuomo (Orsa): "Guasto subito riparato"

Sulla vicenda è intervenuto Fabio Cuomo, segretario del sindacato Orsa Tpl:

