Piove sulle scale mobili, chiusa la stazione Garibaldi della metro Linea 1 L’Anm ha informato i viaggiatori che la stazione Garibaldi è temporaneamente chiusa al pubblico: non viene precisato il motivo.

A cura di Valerio Papadia

Disagi per i viaggiatori che usufruiscono della Linea 1 della metropolitana di Napoli: poco dopo le ore 9.30 di oggi, mercoledì 16 novembre, l'Anm, Azienda napoletana di mobilità, ha reso noto sui suoi canali social che la stazione metro di piazza Garibaldi è «temporaneamente chiusa» senza specificare però il motivo. La decisione è presa in relazione a problemi causati dal forte maltempo di queste ore: a quanto apprende fanpage.it ci sono delle infiltrazioni d'acqua che cadono proprio sulle scale mobili.

Disagi fortissimi per i pendolari che non riescono dunque a raggiungere, dalla stazione ferroviaria, il centro cittadino, in una giornata feriale, trafficatissima e con allerta meteo. Taxi presi d'assalto, idem gli autobus che transitano nella zona e si dirigono verso il centro, ovvero via Medina, via Sanfelice, piazza Municipio.

Poco dopo le 10.30, a causa del malore di un passeggero, circolazione sospesa sull'intera tratta della linea 1 Piscinola-Garibaldi.