Metro 1 Municipio, i lettori per il "tap out" delle carte di credito sono tutti guasti La disavventura coi trasporti pubblici napoletani raccontata a Fanpage.it da una lettrice.

A cura di Redazione Napoli

Una lettrice di Fanpage.it pendolare sulla linea 1 della metropolitana di Napoli spiega un recente disagio che riguarda la tratta Piscinola-Garibaldi e in particolare chi ha la sventura di voler pagare con la carta di credito e il metodo "tap & go" per scendere alla stazione Municipio.

Ecco il suo racconto:

È accaduto martedì sera, mentre andavo al teatro Mercadante, proveniente dalla stazione Quattro Giornate al Vomero. Ero entrata pagando con la mia carta di credito, dunque per uscire dovevo passare nuovamente la card su uno di quei lettori, per comunicare appunto la conclusione della corsa e quindi il pagamento del biglietto singolo. E invece niente da fare: quando arrivo alla stazione Municipio nessuna delle macchinette funziona. Quando sono andata a chiedere informazioni, l'addetto ha allargato le braccia: «Signo', sono dieci giorni (quindi da inizio gennaio 2024 ndr.) che stanno così!». Risultato? Ho pagato il biglietto a tariffa maggiorata perché nessuno si pone il problema. E come me chissà quante persone. Senza un annuncio del guasto, niente. Sono pochi centesimi di euro, però mi stupisce lo stesso. E poi, ma moltiplicato per il numero di passeggeri forse non sono così pochi…