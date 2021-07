Meteo: temperature oltre i 40, afa, niente vento: è tornato il caldo torrido sulla Campania Anticiclone africano torna sulla Campania. Questa situazione meteo si traduce in temperature massime comprese tra 35 e 40 gradi: valori ben oltre le medie anche per la fine di luglio, che già climaticamente è la fase più calda dell’anno.

A cura di Redazione Meteo

Mentre al Nord Italia da oggi il flusso instabile proveniente dall'oceano Atlantico comincerà a influenzare le regioni del Nord al Centro-Sud l'anticiclone africano è sempre più forte. Significa sul fronte meteo una sola cosa: caldo torrido. Ovvero temperature alte associate a tasso d'umidità rilevante che ne aumenta la percezione e poco vento. Avremo dunque massime comprese tra 35 e 40 gradi: valori ben oltre le medie anche per la fine di luglio, che già climaticamente è la fase più calda dell’anno.

Il team del sito Ilmeteo.it avvisa che tutto il quadrante meridionale che sarà investito da un'ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature in alto e la colonnina dei gradi Celsius supererà i 40 in alcune condizioni. In media a Napoli si terrà sui 35 gradi percepiti nelle ore di punta.