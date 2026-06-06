Caldo africano su Napoli, temperature oltre i 30°C: da domenica 7 giugno cambia tutto a causa di afa e umidità

Da lunedì il termometro salirà senza sosta fino a mercoledì. Al Nord residui temporali, al Sud l’estate scatta in anticipo.

Nuove ondate di calore in arrivo su Napoli

Il solleone è alle porte. Da domenica 7 giugno una massa d'aria di estrazione nordafricana si installerà sul Meridione e non lascerà spazio a dubbi: l'estate 2026 è ufficialmente iniziata, e lo fa con un'escalation di caldo che porterà Napoli e la Campania a fare i conti con temperature ben oltre i trenta gradi entro mercoledì 10. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di ilmeteo.it, non lascia margini all'incertezza: la fase di instabilità che ha caratterizzato le ultime settimane – con correnti fresche e temporali violenti dopo la prima eccezionale ondata di fine maggio – è definitivamente alle spalle.

Il cambio è già in atto. Sabato 6 giugno il tempo su Napoli e la Campania si mantiene soleggiato, senza particolari criticità. È domenica 7 il giorno spartiacque: la pressione risale su tutto il Mediterraneo e i primi picchi di 31-32°C fanno la loro comparsa anche al Centro-Sud. Da lì in poi, la progressione è rapida. Lunedì 8 i valori massimi toccano i 33°C. Martedì 9 si sale a 35°C. Mercoledì 10 si arriva a picchi di 36°C, con possibilità di superare quella soglia nelle zone interne della Campania, dove le conformazioni orografiche amplificano i picchi.

Chi ha in programma attività all'aperto farà bene a spostarle nelle prime ore del mattino già da lunedì.

Non è la prima volta che il caldo arriva con così tanto anticipo. Come sottolinea Tedici, quella di fine maggio è stata un'ondata eccezionale per il mese, con record termici mensili registrati su diverse stazioni della rete. L'interruzione, con l'ingresso di correnti fresche e fenomeni temporaleschi diffusi, aveva dato l'impressione di un ritiro. Era soltanto una pausa.

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Mentre il Centro-Sud si prepara alla canicola, le regioni settentrionali vivranno qualche giorno ancora di instabilità. Fino a venerdì 12 non si esclude la formazione di temporali, localmente anche di forte intensità, in discesa dalle Alpi verso le Prealpi e le pianure. La finestra critica si concentra tra martedì e giovedì. Poi anche il Nord si arrende all'anticiclone. L'estate scoppierà in modo definitivo e incontrastato, prevede Tedici, su tutta la Penisola. Per Napoli e la Campania, quella scadenza è già domani.