Meteo, Ponte dell'Immacolata con pioggia e freddo su Napoli e Campania Sabato 7 dicembre nuvoloso, poi temporali domenica 8 dicembre, in occasione dell'Immacolata: il meteo a due facce nel fine settimana su Napoli e la Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Pioggia e freddo su Napoli e la Campania per il fine settimana del 7-8 dicembre, ovvero in vista del Ponte dell'Immacolata. Un fine settimana, dunque, a due facce: da una parte il meteo mite di oggi, sabato 7 dicembre, dall'altra i forti temporali attesi per domani, 8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Anche le temperature vedranno una forte oscillazione: se oggi i valori massimi raggiungeranno i 17 gradi, domani non supereranno i 12-11 gradi sulla città di Napoli. E all'interno andrà peggio, con temperature molto più basse.

Il vento soffierà soprattutto di notte, rendendo particolarmente fredda l'aria e dunque la temperatura percepita. Una situazione che si protrarrà anche nei prossimi giorni: la settimana che va fal 9 al 15 dicembre, infatti, sarà un'alternanza di freddo e pioggia con sole e qualche breve rialzo della temperatura. Un meteo che si manterrà incerto fino a Natale, con giornate di pioggia che si alterneranno a quelle di sole. Ma il quadro meteorologico sarà più chiaro nei prossimi giorni: l'inverno, del resto, è ormai alle porte, con il solstizio d'inverno previsto per sabato 21 dicembre 2024 alle ore 10:19 in Italia. Sarà la data che segnerà l'inizio anche dell'allungarsi delle giornate, che gradualmente inizieranno a recuperare, giorno dopo giorno, la luce diurna.