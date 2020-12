Feste di Natale all'insegna della pioggia quelle che attendono Napoli e la Campania intera. Il clima stabile di questi giorni sarà solo un ricordo, con la pioggia che la farà da padrona già dalla Vigilia di Natale e durerà almeno fino a Santo Stefano, per poi interrompersi e restituire una breve tregua a partire da domenica 27 dicembre. Feste che insomma, al netto delle difficoltà negli spostamenti dovuti all'emergenza pandemica del CoViD-19 in Italia e nel mondo, si preannunciano ancora più all'insegna delle mura domestiche rispetto agli anni passati.

Giovedì 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, il clima sarà già inclemente: piogge diffuse in tutta la regione, da Napoli ai Monti Picentini, con temperature in calo e comunque non sopra i 15 gradi di valori massimo. Meglio invece le minime, attorno ai 10 gradi. Venti deboli o moderati nelle zone dell'interno e lungo le coste.

Venerdì 25 dicembre, invece, pioggia in aumento così come le raffiche di vento, che saranno per lo più moderate in tutta la regione. Temperature in calo, soprattutto per quanto riguarda i valori minimi, che non supereranno gli 8 gradi, mentre le massime resisteranno attorno ai 14 gradi.

Sabato 26 dicembre, giornata di Santo Stefano, sarà il giorno più nero dal punto di vista climatico: le massime non supereranno gli 11 gradi, mentre le minime scenderanno anche sotto i 6 gradi. Pioggia diffusa in tutta la regione e forti raffiche di vento nelle zone dell'interno. Un sabato, insomma, da dimenticare sotto il punto di vista climatico. I primi miglioramenti, manco a dirlo, domenica 27 dicembre: le piogge daranno una breve tregua, e le temperature saranno di nuovo in linea con i valori medi stagionali, con i venti che a loro volta si calmeranno.