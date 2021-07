Arriva finalmente una tregua dal caldo torrido che ha contraddistinto gli ultimi giorni, con le temperature che sono arrivate a sfiorare i 40 gradi e un altissimo tasso di umidità: a Napoli, le previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 2 luglio, indicano infatti una sensibile diminuzione delle temperature. La massima registrata sarà infatti di 27 gradi, mentre la minima sarà di 23 gradi. Inoltre, si segnalano venti moderati, a tratti forti, soprattutto nel pomeriggio, con raffiche che raggiungeranno i 27 chilometri all'ora; come conseguenza dei fenomeni ventosi insistenti, il mare si presenterà mosso.

Il calo delle temperature di domani è in linea con lo scenario per il mese di luglio descritto a Fanpage.it dal meteorologo Adriano Mazzarella, fisico e già professore di Climatologia all'Università Federico II di Napoli. Secondo Mazzarella "la prima decade di luglio vedrà una diminuzione della temperatura, poi purtroppo una nuova ‘dinamicità' dell'atmosfera. Le temperature torneranno a salire, ma non come a giugno. Il 26 luglio ci sarà il "picco massimo" con le temperature che tenderanno a diminuire".

Temperature in calo anche nel weekend

La tendenza meteorologica di domani sarà confermata anche nel fine settimana, che vedrà previsioni del tempo lontane dal caldo torrido e dall'afa a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni. Sabato 3 luglio, la temperatura massima sarà di 28 gradi, mentre la minima di 23. Lieve aumento per quanto riguarda la giornata di domenica 4 luglio, quando la massima raggiungerà quota 30 gradi, mentre la minima si manterrà sempre sui 23 gradi.