Meteo Napoli, settimana di sole e caldo. Ma venerdì 24 settembre arriva la pioggia Quella che prende il via oggi, lunedì 20 settembre, sarà una settimana contraddistinta tutto sommato del bel tempo. Le previsioni meteorologiche, a Napoli, indicano infatti la presenza di tanto sole e di temperature alte. Attenzione però alla giornata di venerdì 24 settembre, quando è previsto il ritorno della pioggia.

Prende il via oggi, lunedì 20 settembre, un'altra settimana che, dal punto di vista meteorologico, a Napoli regalerà ancora bel tempo. Le previsioni meteorologiche nel capoluogo campano, infatti, indicano a partire da oggi la presenza di sole e di temperature ancora abbastanza alte: una tendenza che durerà per tutta la settimana, fatta eccezione per la giornata di venerdì 24 settembre, quando è previsto il ritorno della pioggia.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo a Napoli per la nuova settimana: la giornata di oggi, lunedì 20 settembre, sarà contraddistinta dal sole e da temperature in linea con quelle stagionali, con una massima di 25 gradi e una minima di 23 gradi. Anche la giornata di domani, martedì 21 settembre, sarà caratterizzata dalla presenza del sole, con qualche nuvola sparsa in mattinata; temperatura massima di 26 gradi e minima di 21 gradi. Ancora sole anche mercoledì 22 settembre, con una massima di 27 gradi e una minima di 21 gradi. La giornata di giovedì 23 settembre si aprirà invece con qualche nuvola, che lascerà però molto presto spazio nuovamente al sole: temperatura massima di 26 gradi e minima di 20 gradi. Venerdì 24 settembre poi, come detto, ritornerà la pioggia: le precipitazioni sono attese soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata. Temperatura massima di 27 gradi e minima di 18.