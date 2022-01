Meteo, Napoli nella morsa del gelo: temperature vicine allo zero Temperature minime prossime allo zero questa settimana, le raffiche di vento hanno abbassato la temperatura percepita a -1 gradi Centigradi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli nella morsa del gelo, con temperature minime prossime allo zero questa settimana. Stamattina i napoletani si sono svegliati con un vento freddo e pungente, con raffiche di vento di circa 13 chilometri orari, che hanno contribuito ad abbassare ancora di più la temperatura percepita a -1° Centigradi, con temperature che si sono mantenute tra 1 e 2 gradi. La temperatura continuerà a mantenersi bassa per tutta la giornata, durante la quale è previsto comunque sole e che non sarà nuvolosa, con le temperature che arriveranno ad un massimo di 9 gradi attorno alle 14, per scendere poi di nuovo a 2 gradi in serata. Nel pomeriggio previsti venti moderati da Nord Est.

Anche il weekend sarà freddo

Anche la giornata di domani, mercoledì 26 gennaio, si prevede molto fredda, con temperature minime di 1 grado e massime di 12 gradi. Più calda la giornata di giovedì 27 gennaio, con massime di 13 e minime di 4 gradi. Trend che si manterrà anche venerdì 28 gennaio, ma con la possibilità di annuvolamenti e di piogge. Le temperature torneranno a scendere sabato 29, con massime di 12 e minime di 4 gradi e un cielo prevalentemente nuvoloso. Mentre domenica si prevede cielo terso e soleggiato, con massime di 13 e minime di 3 gradi. Temperature quindi che si manterranno molto basse per tutta la settimana, anche per influenza delle correnti fredde che premono sull'Italia dall'Europa Orientale, già finita nella morsa di Burian, il vento gelido che viene dalla Siberia, caratteristico delle steppe a ovest degli Urali. Anche il weekend, che quest'anno viene a coincidere con i giorni della Merla, come detto, sarà molto freddo.