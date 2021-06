Oggi, 1° giugno, prende il via quella che gli esperti chiamano estate meteorologica (l'estate astronomica, con il solstizio, è invece prevista per il 21 giugno): a Napoli, come in gran parte della Penisola, l'arrivo dell'estate meteorologica è coinciso con l'arrivo di un anticiclone africano che ha portato bel tempo, con sole diffuso e temperature alte. Le previsioni del tempo per domani, mercoledì 2 giugno – giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica Italiana – sul capoluogo campano indicano la presenza del sole, che potrebbe essere, soltanto al mattino, da qualche nuvola, e di temperature alte, che nei valori massimi arriveranno a sfiorare i 30 gradi.

Nella fattispecie, le previsioni del tempo a Napoli per mercoledì 2 giugno indicano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con totale assenza di precipitazioni. La temperatura massima percepita sarà di 25 gradi, mentre la minima, anch'essa abbastanza elevata, sarà di 18 gradi. Per quanto riguarda i fenomeni ventosi, si segnalano venti deboli al mattino, provenienti da Sud-Sudest; i fenomeni si intensificheranno nel pomeriggio, con raffiche che raggiungeranno anche i 20 chilometri all'ora, provenienti da Sud-Sudovest. Si segnala, infine, mare calmo o quasi calmo.

Questa tendenza meteorologica, a Napoli, persisterà per l'intera settimana: le temperature, anzi, sono destinate ad aumentare. Nei prossimi giorni, fino a domenica, i valori massimi raggiungeranno infatti i 27-28 gradi, mentre i valori minimi toccheranno quota 20-21 gradi.