Ultimi giorni di sole su Napoli e la Campania: il quadro climatico volge all'instabilità, e per le feste di Natale si preannunciano piogge anche consistenti su tutta la regione. Le temperature saranno tuttavia ancora al di sopra della media stagionale, arrivando ad oscillare tra i 16 ed i 17 gradi. Nonostante l'arrivo dell'inverno, con il solstizio che cade proprio oggi, ci saranno insomma ancora temperature medio-alte per essere ormai arrivati a fine dicembre.

Se nei prossimi giorni inizieranno ad allungarsi le giornate, con il graduale "ritorno" della luce solare che andrà aumentando gradualmente (la festività del Natale, storicamente, ricalca proprio quella pagana del giorno di nascita del Sol Invictus, il sole invitto, che veniva festeggiata proprio il 25 dicembre), arriverà anche il maltempo: colpa di un progressivo indebolimento del vortice di alta pressione che nelle prossime ore avverrà in maniera repentina, con l'arrivo di una perturbazione proprio a cavallo di Natale e Santo Stefano, accompagnata da correnti di aria proveniente dal circolo polare artico che porteranno anche ad un calo delle temperature nei giorni successivi. Attese piogge, anche consistenti, soprattutto nelle zone dell'interno. Massima attenzione invece alle possibile raffiche di vento che nei prossimi giorni soffieranno sull'intera regione. Da oggi, lunedì 21 dicembre, fino a mercoledì 23, il clima sarà incerto ma non ci saranno piogge, salvo qualche debole rovescio locale soprattutto nelle zone dell'interno. Ultimi sprazzi di inverno prima del freddo invernale in arrivo invece a partire dal 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale.