Meteo Napoli e Campania, ultime giornate di sole poi torna la pioggia

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ultimi giorni di bel tempo su Napoli e la Campania: giornate ancora calde su tutta la regione e sole diffuso, con pochissima nuvolosità. Ma non durerà a lungo: si inizia infatti ad entrare nel periodo dell'autunno, e come tale arriveranno piogge e cali della temperatura ovunque. Nella giornata di oggi, invece, si manterrà un clima caldo e umido, tipico invece dell'estate. A Napoli quest'oggi i cieli sono poco nuvolosi, con temperature massime di trenta gradi e minime di venti. Venti invece che saranno deboli in città, contrariamente a quanto avverrà invece nelle zone dell'interno.

In Irpinia in particolare le raffiche potranno arrivare anche fino ai venti chilometri orari, con possibili problematiche relative alla caduta di rami o cartelloni, come spesso accade quando il vento soffia molto forte. Massime alte anche nelle zone dell'interno, con punte di 32 gradi di valori massimi nelle ore più calde. Lungo le coste del Cilento, vento invece fino a 14 chilometri orari e temperature massime fino a 33 gradi. Nel resto della Campania, situazione stabile: cielo parzialmente nuvoloso ma stabile, con temperature vicine ai trenta gradi e vento fino a dieci chilometri orari circa nella giornata di oggi. Il quadro resterà immutato praticamente fino a venerdì mattina, poi si assisterà ad un graduale peggioramento dell'intero quadro climatico. Nel fine settimana sono previste infatti piogge abbondanti su tutta la regione, con possibili rovesci temporaleschi locali ed un parziale crollo delle temperature, che spingerà ulteriormente la Campania verso l'arrivo dell'Autunno, previsto per il prossimo settimana.