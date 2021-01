Fine settimana dal clima incerto quello che inizia ad arrivare sulla Campania: da domani, venerdì 29 gennaio, e fino a domenica 31, il quadro climatico per lo più primaverile di questi ultimi giorni sarà solo un ricordo. Colpa di una perturbazione dall'Atlantico che sta arrivando in queste ore su tutto il paese e che sta scendendo velocemente verso la Campania. Le temperature invece resteranno nella media stagionale, se non in lieve rialzo: merito degli ultimi strascichi di un anticiclone che si trova ancora sul Mediterraneo, arrivato dal Nord Africa.

Venerdì 29 gennaio dunque cielo per lo più nuvoloso su tutta la regione, con possibilità di rovesci soprattutto nelle zone interne della Campania. Vento anche moderato lungo le coste, con possibili raffiche fino ai venti chilometri orari nelle zone interne. Da sabato 30 gennaio, un ulteriore peggioramento del quadro climatico: possibili piogge anche lungo le coste, con raffiche di vento che potrebbero dare vita a locali mareggiate lungo le coste più esposte. Mare agitato che rischia anche di creare problemi ai collegamenti con le isole del golfo. Domenica 31 gennaio il rischio pioggia sarà diffuso in tutta la Campania: raffiche di vento fino a venticinque chilometri orari e nuovo rischio di mareggiate lungo le coste più esposte. Resistono, invece, i valori massimi della temperatura, che anzi vedranno un lieve aumento arrivando fino ai 16 gradi entro domenica stessa. Il maltempo durerà poi per i primi giorni della prossima settimana, in attesa che la perturbazione si esaurisca entro mercoledì-giovedì prossimo, quando dovrebbe tornare il sole su tutta la regione.