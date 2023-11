Meteo Napoli e Campania, torna il maltempo con piogge e freddo: temperature giù di 3 gradi Le temperature sono in calo in tutta la Campania. Si prevedono piogge sparse e abbondanti e cielo coperto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Meteo: le previsioni su Napoli e Campania

Il maltempo torna ad abbattersi sulla Campania con l'arrivo del freddo e delle piogge, dopo le giornate di sole e di temperature miti della scorsa settimana. Dopo una breve parentesi "dell'estate di San Martino", quindi, nei prossimi giorni si prevede un abbassamento delle temperature di circa 4-5 gradi a Napoli, con le massime che dovrebbero scendere dai 20-21 gradi della scorsa settimana a 17 gradi circa a metà di questa settimana, per arrivare a toccare i 16 gradi domenica 26 novembre. I prossimi giorni, dunque, saranno per lo più nuvolosi, con possibilità di piogge sparse e abbondanti.

Temperature in calo di 5 gradi in Campania

Nel complesso, le temperature massime in Campania potrebbero registrare un calo fino a 5 gradi centigradi rispetto alla scorsa settimana. Il cambiamento delle previsioni meteorologiche è legato alla formazione di un ciclone mediterraneo, accompagnato da un'ondata di aria più fredda di origine polare-marittima e da venti oceanici che soffieranno sulla costa, con piogge occasionali e abbondanti che investiranno tutta la regione.

Il meteo nelle province: Avellino la più fredda

Oggi, lunedì 20 novembre 2023, in Campania sono previsti cielo nuvoloso e piogge sparse. A Napoli le temperature si dovrebbero aggirare tra i 19 gradi, per quanto riguarda le massime, e i 13 gradi, per le minime, con possibilità di pioggia nel primo e nel tardo pomeriggio (attorno alle ore 15,00 e tra le 18,00 e le 20,00). Temperature più fredde in Irpinia, con le massime attorno a 14 gradi centigradi, mentre le minime nella provincia di Avellino potrebbero scendere a 11 gradi centigradi. A Benevento le temperature massime oggi dovrebbero aggirarsi attorno ai 17 gradi, mentre le minime sui 13. A Caserta le massime si prevedono di 18 gradi, le minime di 14. A Salerno, 18 gradi le massime, 16 le minime.