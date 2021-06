Arriva il gran caldo e l'afa in tutta la Campania: dopo qualche giorno di clima incerto, caratterizzato anche da qualche rovescia, stavolta l'estate farà il suo ingresso in maniera irruente su tutta la regione. L'onda calda africana, che in alcune regioni d'Italia spingerà la colonnina di mercurio anche a sfiorare i 40 gradi centigradi, sulla Campania si manterrà stabilmente sopra i 30, con un'afa che renderà particolarmente fastidioso (e pericoloso) il clima di questi giorni.

Sarà una settimana caratterizzata da sole, caldo e temperature stabilmente sopra i 30 gradi quella che si appresta ad iniziare: e da venerdì, il clima spingerà ancora di più verso l'alto le temperature, quando cioè un vortice di bassa pressione proveniente dalla penisola iberica, dopo aver attraversato Portogallo, Spagna, Corsica e Sardegna, arriverà anche sulla Campania, provenendo proprio da occidente e provocando un improvviso "richiamo" delle correnti roventi provenienti dal cuore dell'Africa, che travolgeranno, letteralmente, tutto il Meridione d'Italia e investendo tutta la Campania. Possibili picchi di 40° gradi anche sulla regione tirrenica, dunque, anche se bisognerà attendere ancora qualche giorno per averne la conferma. Ma di fatto l'estate astronomica e quella meteorologica inizieranno a coincidere ulteriormente, portando ad un verticale aumento delle temperature e a tutti i rischi che questo comporta: come sempre, il consiglio è di cercare di non uscire nelle ore più calde, soprattutto per chi ha problemi respiratori ed ha una pelle particolarmente sensibile all'esposizione ai raggi solari.