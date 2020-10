Ultime ore di sole su Napoli e la Campania: poi nel fine settimana tornerà il freddo e, soprattutto, la pioggia. L'autunno, insomma, entra nel vivo portando con sé tutto ciò che nella terza stagione dell'anno è più rappresentativo: clima instabile, temperature sotto i venti, venti e pioggia. Colpa, in questo fine settimana, di una discesa di aria fredda proveniente dal Mar Artico e che, dopo aver attraversato l'Europa del Nord, sta attraversando le Alpi in queste ore, per arrivare poi sul Mar Mediterraneo e dunque in Campania a partire da venerdì.

L'incontro tra il clima mite del bacino del Mar Mediterraneo e l'aria artica proveniente da nord darà vita ad un vortice ciclonico che caratterizzerà il clima di questi giorni. Se in queste ore, su Napoli e la Campania il clima è fresco ma sereno, con qualche raffica di vento tra Irpinia e Sannio di poco conto, nelle prossime ore inizierà il brusco peggioramento. Già da venerdì pomeriggio, torneranno le nuvole su gran parte del cielo campano, con temperature massime che non supereranno i venti gradi. Tra sabato e domenica il primo peggioramento: piogge a macchia di leopardo anche di media intensità caratterizzeranno tutto il fine settimana, con punte importanti soprattutto nella giornata di domenica. In particolare, massima attenzione al quadro climatico della Campania che sarà proprio domenica una delle regioni più colpite dal maltempo: se le temperature vedranno una lieve stabilizzazione attorno ai 21-22 gradi, la pioggia sarà copiosa. Anche sul capoluogo partenopeo si prevedono forti acquazzoni, anche di carattere temporalesco. Clima instabile anche nei giorni successivi: la prossima settimana, infatti, sarà caratterizzata proprio dalle giornate di pioggia.