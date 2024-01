Meteo Napoli e Campania, neve a bassa quota e gelo artico nel fine settimana 20-21 gennaio Crollo delle temperature e pioggia nel fine settimana 20-21 gennaio, attesa neve anche a bassa quota, con raffiche di vento e burrasca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva il gelo artico sulla Campania: la breve tregua degli ultimi giorni, con temperature tutto sommato al rialzo rispetto alle medie stagionali, finirà nella notte tra venerdì e sabato. Si attende già da domani, infatti, il crollo repentino delle temperature, con neve anche a bassa quota. Occhi puntati sul Matese, sul Sannio e sull'Irpinia, osservati speciali: la neve potrà cadere anche a 700 metri sul livello del mare, il che vuol dire l'intera cinta urbana che delimita le province dalla pianura vesuviana e flegrea. Rischio forte di bufere di neve alle quote maggiori, come ad esempio sui monti del Partenio, del Terminio e sulle vette dei monti dell'appennino campano.

L'area ciclonica in arrivo, carica di gelo artico, non risparmierà nessuna zona della regione: quasi certa anche la neve sul Vesuvio, più difficile sulle zone collinari di Napoli come Camaldoli e Vomero, dove l'altezza massima non supera i 500 metri sul livello del mare. Già da stasera, venerdì 19 gennaio, la temperatura inizierà la discesa repentina: da domani, sabato 20 gennaio, attese anche le piogge che si tramuteranno localmente in neve. Attenzione anche per i venti, molto forti da nord-est (il grecale) e freddi, con possibile raffiche di burrasca e tempesta, che potranno soffiare anche a 90 chilometri orari sulle cime dei monti: ma occhi puntati anche sulla fascia limitrofa del Partenio, il mandamento baianese e la Valle di Lauro, nonché sulla Valle dell'Irno. Domenica 21 gennaio, meteo pressoché identico, con rischio neve ancora esteso nelle zone dell'interno e probabili bufere di neve sui monti, con possibile rischio di gelate notturno.