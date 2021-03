A Napoli e in generale in Campania si prospetta un fine settimana all'insegna del bel tempo: le previsioni del tempo per il weekend ormai alle porte, quello di sabato 27 e domenica 28 marzo, indicano infatti la presenza del sole, con temperature abbastanza alte, di poco al di sotto dei 20 gradi nei valori massimi. Ancora moderati i venti, con raffiche che raggiungeranno anche i 10 chilometri all'ora. Nella fattispecie, la giornata di sabato 27 marzo sarà contraddistinta da nubi sparse al mattino, con ampie schiarite a partire dal pomeriggio. La temperatura massima percepita sarà di 15 gradi, mentre la minima di 10 gradi. Venti moderati, che soffieranno tra i 6 e i 10 chilometri orari, che sarà anche la velocità massima delle raffiche. Si segnala mare poco mosso.

Per quanto riguarda la giornata di domenica 28 marzo, si segnalano invece cieli sereni e soleggiati a partire dal mattino. Si alza la temperatura massima percepita, che sarà di 19 gradi, mentre si abbassa quella minima, che invece scenderà a quota 9 gradi. Anche domenica si segnalano venti moderati, compresi tra i 7 e i 9 chilometri all'ora, velocità massima raggiunta dalle raffiche. Ancora, il mare sarà poco mosso.

Meteo Napoli, il caldo persiste anche la prossima settimana

Diamo uno sguardo ora alle previsioni del tempo, a Napoli e in Campania, per la prossima settimana. A partire da lunedì 29 marzo si segnala ancora un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche sul capoluogo campano, con cieli limpidi e soleggiati, che comporteranno anche un aumento delle temperature, soprattutto nei valori massimi, che supereranno i 20 gradi, con punte anche di 25 gradi.