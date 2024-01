Meteo Napoli e Campania, freddo e gelo nel fine settimana del 13-14 gennaio Fine settimana del 13 e 14 gennaio all’insegna del freddo, con le temperature in picchiata: da lunedì 15, piogge intense con il termometro che tornerà a salire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Arriva il grande freddo su tutta la Campania: quello visto in questi giorni, infatti, non è stato altro che una versione iniziale, perché a partire da stasera e fino a domenica, le temperature crolleranno vertiginosamente in tutta la regione, portando la neve anche in bassa quota. Se fino a ieri, infatti, era caduta solo sui rilievi sopra i 1.300 metri, non è escluso che stavolta possa scendere anche a bassa quota. Sotto "monitoraggio" la zona del Lago Laceno a Bagnoli Irpino, dove ieri è caduta solo sulle vette ma non in zona lacunare, e soprattutto il Vesuvio, dove è "attesa" entro domenica mattina.

Un fine settimana, dunque, caratterizzato per lo più dal freddo, ma anche dalla scarsità di piogge: nella giornata di domani, sabato 13 gennaio, è atteso infatti per lo più un cielo sgombro di nubi, ma con le temperature in picchiate su tutti i versanti. In particolare, a Napoli è atteso nella notte lo zero termico. Prevista però zero pioggia in città, mentre nelle zone del Vesuvio e dell'interno non è esclusa del tutto. Tra Irpinia e Sannio, così come le zone appenniniche del Salernitano, la neve è attesa anche sotto i 1.300 metri, soprattutto a ridosso dei rilievi montuosi. Domenica 14 gennaio, invece, il termometro inizierà lentamente a risalire, e le piogge nuovamente assenti non permetteranno alla neve di conservarsi. Da lunedì 15 gennaio, invece, le piogge torneranno, e in alcune zone saranno anche copiose: ma con le temperature tornate più vicine alle medie stagionali, il "pericolo" neve è scongiurato, almeno in bassa quota. Più probabile che invece riesca a conservarsi sopra i 1.300 metri e sulle vette dei monti dell'appennino campano.